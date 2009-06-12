75 лет стадиону «Динамо» в Минске

А началось строительство стадиона в 1930 году.

Возводили его методом «народной» стройки: каждый динамовец отработал по сто часов. В день открытия 12 июня 34 праздничную программу венчал футбольный матч. И сразу же стадион по праву стал самым посещаемым.

Ровно 70 лет назад, здесь состоялась игра на первенство СССР. В годы Великой Отечественной спортивное сооружение было полностью разрушено. И только в 48 — и вновь 12 июня — снова вышли на поле футболисты.

За свою историю арена пережила 5 глобальных реконструкций, и каждая приближала его к лучшим международным образцам.

Сегодня «Динамо» - это не только футбольное поле, но и современный легкоатлетический комплекс, спортивные залы, стрелковый тир и теннисные корты.