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70-летие отмечает автор хитов «Чистые пруды» и «Эти глаза напротив»

20 июля 2010 11:08
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Сегодня 70 лет отмечает известный российский композитор Давид Тухманов. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси.

35 лет назад  Давид Тухманов написал оду Великой Победе, а автором своего первого эстрадного хита  - «Последняя электричка»  - стал в 21. В 80-е годы прошлого века вся страна пела его «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и «Эти глаза напротив». Он работал с такими известными российскими коллективами как «Веселые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня».

Кроме эстрады, Тухманов создал несколько мюзиклов, писал музыку для детских ансамблей и спектаклей. В 2000 году композитору присвоено звание народного артиста России.

# Культура

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