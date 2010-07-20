70-летие отмечает автор хитов «Чистые пруды» и «Эти глаза напротив»

Сегодня 70 лет отмечает известный российский композитор Давид Тухманов. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси.

35 лет назад Давид Тухманов написал оду Великой Победе, а автором своего первого эстрадного хита - «Последняя электричка» - стал в 21. В 80-е годы прошлого века вся страна пела его «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и «Эти глаза напротив». Он работал с такими известными российскими коллективами как «Веселые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня».

Кроме эстрады, Тухманов создал несколько мюзиклов, писал музыку для детских ансамблей и спектаклей. В 2000 году композитору присвоено звание народного артиста России.