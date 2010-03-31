60 полотен великих французских художников представили белорусским ценителям живописи

В экспозиции – работы Моне, Курбе, Дюфи и других гениев импрессионизма. Страховые агенты уже оценили коллекцию пейзажей – в миллионы евро. Поэтому в Национальном художественном музее каждая картина на сигнализации. У входа круглые сутки дежурят сотрудники милиции.

Их ждали два года, чтобы заполучить на месяц. Шестьдесят полотен великих импрессионистов – это половина нормандской коллекции. Вторая – осталась на родине, в женском монастыре. Мировым шедеврам в Национальном художественном отдали два лучших зала первого этажа. Сняли даже постоянную экспозицию Бялыницкого и Жуковского. Ведь настоящих «апостолов» французского искусства не затмишь, особенно в лучах искусственного света. В четырех разделах: и Сена, и знаменитая Ферма Сен-Симеон, и морское побережье. Ведь Нормандия славится рыбалкой, равно как и сырами, и яблочным бренди.

Ален Туре, президент коллекции «Нормандия в живописи» (Франция):

– Нам удалось собрать самую красивую коллекцию во Франции и осмелюсь сказать – в Европе. Поэтому мы не могли лишить жителей Нормандии возможности любоваться этими шедеврами. Сейчас ведем переговоры по приобретению полотна Курбе «Пляж де Трота». Она находится в одной из частных галерей. Картина особенна удивительным розово-серым небом. Это нестандарт от Курбе.

Большому кораблю – большое плавание. Работа кисти Лебурга – визитная карточка уникального собрания. «Порт в Дьепе» – на афише и каталоге. Но все же «жемчужина» – «Этрета» Клода Монэ. Мировое наследие купили на аукционе. Работа ранняя. Художник написал ее в 25. Поэтому живопись оценили недорого. Тем не менее, наряду с известными именами, французы приехали показать миру новые. Их картины нашли у актеров, и в мастерских художников.

Ален Тапье, главный куратор Музея изящных искусств г. Лилля (Франция):

– На самом деле, моя миссия показать, что наряду с шедеврами есть малоизвестные полотна, которые не уступают по качеству исполнения великим. Я хочу доказать молодым мастерам, что можно быть не столь знаменитым, и не писать мировых шедевров, но все же оставаться прекрасным художникам.

Францию и Беларусь вскоре культурно свяжет не только Марк Шагал. Международную акцию «Ночь в музее» в Национальном художественном посвятят законодателям моды. Главный хранитель презентует свою картину.

Знаменитому собранию в этом году – 18. Совершеннолетняя, но по музейным меркам, еще совсем юная. Картины писали не для широкого зрителя, но в мире их знают широко. Работы гениев импрессионизма уже побывали в США, Японии, Италии и странах Скандинавского полуострова. К знаменитому собранию повышенный интерес, поэтому мировую классику оберегают классически. Ведь на кону – миллионы евро.

Здесь все по принципу: не дышите на шедевры. Каждая из шестидесяти картин под сигнализацией. Она срабатывает на расстоянии полуметра. Кстати, охранять полотна гениев будут и сотрудники милиции. Причем круглосуточно. И так день за днем до 25 мая, то есть до завершения экспозиции.

Екатерина Расолько, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.