За свою историю он сумел сохранить звание лучшей концертной площадки, а также неповторимую атмосферу особого заведения.

Cталинский стиль объединяет здания КГБ и Клуб Дзержинского. Вот уже 60 лет – это одна из лучших концертных площадок столицы со стильным колоритом минувшей эпохи. Валентин Александрович знает здесь не только все трещинки. Он сам живой участник истории клуба. Руководил еще стройкой, много лет был завхозом.

Лаврентий Цанава – тогдашний глава ведомства. Легко вызывал на ковер в 3 часа ночи. Валентин Нестеров до сих пор в деталях помнит не только историю огромной люстры клуба, но и ее устройство. Делали на заказ в Риге, по приказу главы КГБ. А когда привезли – сломали. Чтобы успеть починить конструкцию, Нестеров провернул целую спецоперацию. В итоге – все головы остались на месте.

Не повезло лишь Сталину. Гипсовые вахтеры советской эпохи – статуи Ленина-Сталина стояли и в холе клуба. С развенчанием культа вождя, репрессии дошли и до безмолвных идолов. Впрочем, исторические детали и архитектурный стиль Клуба, чекисты стараются сохранить в деталях. Как показала практика, это положительно влияет на общую атмосферу заведения.

60 лет – по сути бриллиантовая свадьба прекрасного с секретным. Не только музей эпохи, но и один из лучших залов столицы, открытый и для корифеев как Финберг, и молодых музыкантов как Войтюшкевич.

