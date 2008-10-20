500 юных талантов из всего СНГ приехали в Минск на Пятые Молодежные Дельфийские игры

Из заявленных 10 команд стран Содружества - белорусская будет самой массовой.

Творческие состязания пройдут по 16 номинациям на лучших концертных площадках столицы. Торжественное открытие - завтра во Дворце Республики. А заключительный гала-концерт - 25 октября в Белгосфилармонии. В нем примут участие победители нынешних Молодежных дельфийских игр стран СНГ. Гостей белорусской столицы ждет большая культурно-познавательная программа.



Эти соревнования родились в Греции, однако, как и Олимпийские игры, долгое время не проводились. Новая эра Дельфийских игр началась лишь в 21-м веке. Современные дельфийцы уже соревновались в России, Молдове, Украине и Казахстане. В этом году эстафету "Дельфиниады" приняла Беларусь.



Там, где стоят священные Дельфы, Аполлон зарыл в землю тело побежденного дракона Пифона. А в честь своей победы устроил музыкальные состязания. Так по легенде начинались Пифийские или Дельфийские игры. Более полутора тысяч лет назад они, как и Олимпийские, были запрещены и оставались незаслуженно забытыми. Однако именно греческие состязания – предшественники современных конкурсов и фестивалей.



Уже давно в гостинице "Беларусь" не было так оживленно. Сегодня сюда заселились более 500 участников Игр из стран СНГ. В течение недели юные дельфийцы будут демонстрировать свое мастерство на лучших концертных площадках Минска. Каждую свободную минуту конкурсанты используют для репетиций. Для Димы Ермузевича из Гомеля подобный график уже привычен. Музыкой занимается с четырех лет и не первый раз участвует в международных соревнованиях.



Кумир Димы – его тезка Билан. По примеру последнего Дима даже пробовал покорить вершину детского Евровидения. Пока результат – место в белорусской двадцатке сильнейших. Педагог по вокалу убеждена, для лучшего воспитанника ее студии выступление на Дельфийских Играх будет успешным. Азербайджанская делегация. Надрывно плачет скрипка. Заливается труба. Типичные кавказские мотивы. Музыканты еще не успели толком посмотреть белорусскую столицу. У ребят железный принцип: сначала репетиции и выступления, потом – отдых.



Исконно Дельфийские игры были музыкальными состязаниями. Сейчас к номинациям добавились фотография, цирковое искусство и веб-дизайн. До официального старта Дельфийских игр остается меньше суток. Завтра участникам предстоит жеребьевка. А имена первых победителей определятся уже в среду.