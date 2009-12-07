50 Cent хочет тусоваться со Сьюзен Бойл

Ошеломительный успех Бойл шокирует даже профессиональных музыкантов.

О своем желании спеть с Сьюзен дуэтом заявил даже скандальный рэпер Кертис Джеймс Джексон, больше известный под псевдонимом 50 Cent. «Сьюзен Бойл сейчас горячая штучка. Я бы хотел записаться с нею, — признался рэпер. — У нее такой изумительный голос, и вместе мы бы заставили всех танцевать». Как пообещал 50 Cent, это будет настоящий хит. После чего музыкант пообещал показать бывшей домохозяйке мир шоу-бизнеса. «Она классная, я бы хотел с ней потусоваться, показать ей мой мир. Она клево проведет время», — уверен рэпер.

«Дебют Сьюзан Бойл стал историческим и мы ожидаем, что "эффект Сьюзан Бойл" будет ощущаться в хит-парадах еще долгое время», — признался генеральный директор Official Charts Company Мартин Талбот.

За несколько недель до выхода пластинка I Dreamed а Dream установила рекорд по числу предварительных заказов, поступивших от пользователей крупнейшего интернет-магазина Amazon. За 14 лет существования сетевого магазина такого ажиотажа не было даже в связи с переизданием альбомов The Beatles, отмечает NEWSru.com.