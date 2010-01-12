3D-очки из кинотеатра «Киев» украсть невозможно

Первый в Беларуси цифровой кинотеатр откроется сегодня в Минске.

«Киев» встретит зрителя обновлённым. Здесь выполнен капитальный ремонт фасада, создана безбарьерная среда. Изменился интерьер фойе и зала. И по сути это подарок столичному кинотеатру к 40-летнему юбилею. В премьерный день состоится один 3D сеанс.

14 января - два показа, в выходные – три.На полноценный режим работы кинотеатр будет переходить постепенно - таковы рекомендации по обкатке современного оборудования. Его закупка обошлась почти в 900 млн. рублей.

Цифровой проектор поставила германская компания, а технологию трехмерного показа создаст американское оборудование. Продумана также система выдачи и возврата специальных очков. Чтобы зрители не унесли их с собой в качестве сувениров, в очки вмонтирована система "Антивор".

Сергей Дрожжинов, первый заместитель генерального директора «Киновидеопрокат»:

Мы выдаем на входе зрителям специальные 3-Dочки и они в них смотрят фильм. В них мы видим реальное изображение, 3-х мерное. То есть то, что мы видим в принципе, идя по улице, глядя в аквариум.

К слову, открытие кинотеатра вызвало небывалый ажиотаж. Как пишут на интернет-форумах счастливчики, чтобы без проблем купить билеты, нужно было приехать примерно в половине девятого утра. В момент открытия касс выстроились большие очереди. Билеты покупали не только минчане, но и жители Борисова, Молодечно, Гродно и других городов.