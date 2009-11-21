21 ноября - Всемирный день телевидения

И хотя сам праздник отмечается не так давно, с 1997 года, истории ТВ - примерно 80 лет.

В 1933 году американскому инженеру Владимиру Зворыкину - русскому по происхождению - удалось изобрести катодную трубку. Она до сих пор является главной частью большинства телевизоров. Благодаря этому открытию, уже в 1936 году начались регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 - и в США. Однако массовое распространение в Европе телевещание получило только в 50-е годы.

История белорусского телевидения началась летом 1955 с вводом в эксплуатацию первой очереди Минского телецентра. А уже 1 января следующего года диктор Тамара Бастун впервые обратилась к телезрителям столицы.