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200-летию Дунина-Марцинкевича посвящается

04 февраля 2008 08:47
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В Беларуси начинаются торжества, приуроченные к юбилею известного белорусского поэта, драматурга и театрального деятеля.В Национальной библиотеке состоится презентация электронного издания "Жыве памiж намi дудар наш...", подготовленного при поддержке Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО. Оно содержит библиографические данные, полные тексты изданий Дунина-Марцинкевича, сведения о жизненном и творческом пути писателя, а также около 100 электронных копий оригинальных произведений белорусских классиков.

Состоится также презентация первой книги двухтомника произведений Винцента Дунина-Марцинкевича, вышедшего в издательстве "Мастацкая лiтаратура". Это "Пинская шляхта", изданная на пяти языках. Кроме того, откроется книжная выставка, в экспозиции - более 100 документов из фондов Национальной библиотеки.

Планируется, что в торжественных церемониях, посвященных 200-летнему юбилею, примут участие наследники Дунина-Марцинкевича.
# Культура

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