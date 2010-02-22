200 лет со дня рождения Фредерика Шопена

Выдающийся польский композитор и пианист — создатель самых исполняемых фортепианных произведений в мире.

Не случайно ЮНЕСКО объявило 2010 год — годом Шопена. Беларусь, как и многие страны мира, отмечает эту дату. Концерты в столице и в регионах, международные конференции и творческие акции — вот неполный перечень мероприятий, которые пройдут в республике на протяжении года. К слову, имя Фредерика Шопена будет носить одна из столичных школ искусств.

Сегодня в Минске ценители классики услышат концерт из вокального цикла «Под звездой Шопена». И на протяжении месяца целая серия концертов пройдет в Белгосфилармонии.