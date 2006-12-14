20 лет на сцене и ни одной морщинки:

Лауреат многих белорусских и международных конкурсов Образцовый ансамбль "Чабарок" уже на протяжении 20 лет радует зрителей танцевальным творчеством.13 декабря коллектив дал очередной концерт на сцене Белорусской государственной филармонии. Талантливые артисты собрали полный зал зрителей.

Талантливые танцоры популярны как в республике, так и за рубежом. Только в прошлом году они гастролировали в Финляндии, Чехии и Италии.

Всего в ансамбле 250 человек. Есть и пятилетние, и двадцатилетние. Все увлечены любимым делом. Даже боль в мышцах не мешает отстукивать дроби. Зрители юных артистов любят и всегда встречают овациями.