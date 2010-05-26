20 лет Белорусскому поэтическому театру одного актера «Зьнич»

Каждый театр, как человек, рождается, взрослеет, меняется. Двадцать лет для театра — возраст, когда найден свой путь, выработан свой язык, сложился круг друзей и зрителей. Белорусский поэтический театра одного актера «Зьнич» — название, хорошо известное белорусским ценителям театра и художественного слова.

Татьяна Афонина, музыковед:

Мне кажется, что сейчас театр очень востребован. А моноспектакль – это сосредоточение на духовном мире человека. И это еще больше востребовано в таком шумном мире, чтобы люди могли остановиться и призадуматься.

«Зьнич», единственный в республике театр, работающий в сложнейшем жанре моноспектакля, давно занял свою нишу в театральной жизни Беларуси.

В его репертуре огромное количество спектаклей, палитра которых практически безгранича, а тематика охватывает все времена и страны. Но особое внимание уделяются национальной культуре, языку, музыке и слову, Слову, которому в этом театре отводится ведущая роль.

Юрка Остапчук, художественный руководитель музыкально-фольклорного ансамбля «Прымакі» (Польша):

С этим театром встретились в Польше. Тогда я узнал Галину Дягилеву, ее язык, все, что она делает на сцене – меня поразило, я почти упал на колени!

Свой юбилей театр решил отметить необычно — на сцене не моноспектакль, не исполнители театра, на сцене — гости из Польши. С поздравлениями театру, его художественному руководителю, а также с музыкальным подарком всем белорусам в Минск приехал известный польский музыкально-фольклорный ансамбль «Прымаки». Главная их изюминка — песни на белорусском, украинском, русском языках.

Юрка Остапчук, художественный руководитель музыкально-фольклорного ансамбля «Прымакі» (Польша):

Мы чувствуем себя близкими сердцем с белорусами, поэтому нам хочется петь и говорить на белорусском языке.

Юбилей удался — задорная, озорная энергетика музыкантов и солистов захватила зал, заставляя приплясывать и подпевать, еще раз доказывая, что для искусства, для радости и искренности не существует границ, а юбилей может из торжественного и помпезного мероприятия превратиться в веселый и добрый праздник для друзей.