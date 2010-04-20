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20 апреля на сцене Театра оперы и балета - балет «Рустер» известного израильского хореографа Барака Маршаля

20 апреля 2010 09:14
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Это современная танцевальная постановка с долей иронии.

Действие спектакля начинается в десять часов вечера и заканчивается на рассвете. На протяжении этого времени зрителю открывается мечта человека, который ищет любви, но становится жертвой чужой зависти и жестокости.

Идан Поргес, солист танцевальной группы «Рустер» (Израиль):
Это была очень интересная и одновременно очень сложная работа, потому что в постановке есть и оперная и танцевальная части, а воплотить два различных языка искусств в одной истории удаётся далеко не каждому постановщику. Бараку Маршалю удалось.

# Культура

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