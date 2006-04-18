19 апреля в столице откроется международный фестиваль <Минская весна 2006>

20 концертов в трех залах Белорусской государственной филармонии - таков план международного фестиваля <Минская весна 2006>. В этом году он проходит под эгидой <Чернобыль - 20 лет спустя>. В художественном музее 19 апреля откроется выставка Михаила Савицкого <Черная быль>, с 20 по 22 апреля пройдет фестиваль <Экокино>, а Белгосфилармония обеспечит все музыкальное оформление. На предложение участвовать в культурном мероприятии откликнулись не только белорусские музыканты, но и артисты ближнего и дальнего зарубежья. В первых трех концертах примут участие Александр Анисимов, Юрий Башмет, Виктор Третьяков и солисты итальянской оперы. Руководители филармонии признались, что кроме 20-летия Чернобыля, <Минская весна> не могла обойти еще три даты: 250-летие Моцарта, 100-летие Шостаковича, а также 75-летие Таривердиева. Создатель музыки к кинофильму <Семнадцать мгновений весны> в свое время написал симфонию для органа <Чернобыль>. В Минске это будет премьера, а в концерте запланировано участие вдовы композитора.