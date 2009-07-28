186 съемочных дней и 27 минут киноленты

«Беларусьфильм» завершает работу над хроникально-документальной картиной «Подвиг разведчиков».

Автор фильма - известный белорусский режиссер Анатолий Алай.

В центре картины - суровые военные будни советских разведчиков: героя России Алексея Ботяна и героя Украины Евгения Березняка. Они сумели вовремя предупредить о заминировании немцами Кракова и таким образом не допустить серьезных потерь.

Имя Евгения Березняка известно. Он стал прототипом киногероя «Майора Вихря». А вот деятельность офицера НКВД Алексея Ботяна долгое время хранились под грифом «совершенно секретно». Впервые о своей работе разведчик расскажет в фильме.

Широкая публика увидит картину через месяц.