18 апреля Международный день памятников и исторических мест

Этот день установлен в 1983 году ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.Сохранение исторических и культурных ценностей - обязательное условие развития страны. Эта идея положена в основу международных соглашений и конвенций по охране историко-культурного наследия, ратифицированных также и нашей республикой. В январе этого года принят Закон "Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь".