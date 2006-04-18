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18 апреля Международный день памятников и исторических мест

18 апреля 2006 11:45
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Этот день установлен в 1983 году ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.Сохранение исторических и культурных ценностей - обязательное условие развития страны. Эта идея положена в основу международных соглашений и конвенций по охране историко-культурного наследия, ратифицированных также и нашей республикой. В январе этого года принят Закон "Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь".
# Культура

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