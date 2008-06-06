17-летний могилевчанин вернулся из Москвы с сертификатом Международного фонда Владимира Спивакова

Юный гобоист настолько профессионально исполнил программу, что скрипач с мировым именем пообещал Александру Папсуеву поддержку.

Эти юношеские руки не по-детски виртуозны и способны брать самые сложные аккорды. Гобой – инструмент непростой, но Александра Папсуева слушается беспрекословно. Мальчик посвятил ему семь лет, и за это время покорил почти 2 десятка республиканских и международных конкурсов. И все равно на каждом из них его бессменный преподаватель очень волновался.

Очередная планка оказалась очень высокой, но покорилась. На конкурсе в Москве Александр Папсуев удивил самого Владимира Спивакова. Удивил и стал стипендиатом международного фонда.

Юный музыкант сдал госэкзамены в родной гимназии. Впереди – вступительные в Московскую консерваторию. За последние годы он стал третьим стипендиатом фонда Спивакова. Одноклассники, если и завидуют, то по-доброму. Они тоже не обделены ни талантом, ни поддержкой. Многие из них скоро засияют на мировом музыкальном небосводе. Александр Папсуев, например, мечтает играть в главном оркестре страны. Уже сегодня готовиться к аншлагам на концертах.

