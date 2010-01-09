16-летней писательнице из Бреста вручили «Золотое перо России»

В 16 лет юную писательницу из Бреста Алену Дебиш признали как сложившегося поэта и прозаика. В свет не так давно вышел ее поэтический сборник. Уже собран материал для издания новой книги сказок. Экологическую поэму о черепахе высоко оценило жюри Национальной премии «Золотое перо России».

Как оказалось, сказок и стихов на самом деле очень много. Необыкновенный дар в девочке первой заметила мама. В три года Алена с легкостью рифмовала слова. Потом выучила азбуку и перечитала все известные сказки. А потом написала и свою.

Татьяна Дебиш, мама писательницы:

Сначала это были песни, стихи, а потом сказки. Просто ребенок выдумывал, еще писать не умея. А потом, когда научилась писать, стала записывать.

Алена Дебиш, писательница:

Я хотела написать что-то такое, чтобы дети читали и радовались. Я не люблю истории с плохим концом, только со счастливым.

Кому, как не ей, надеяться на чудо. Из-за бронхиальной астмы Алена долго обучалась на дому. И только два года назад смогла придти в школу. Теперь ей здесь проходу не дают одноклассники. Требуют побыстрее написать продолжение сказки в жанре фэнтэзи «Кулон исполнения желаний».

Юля Чмара, ученица 10 класса СШ №25 Бреста:

Действительно, интересные рассказы, сказки. Какая-то необычность.

Мария Тивоневская, учитель русского языка и литературы СШ №25 Бреста:

Лена заняла такую нишу, которая не была занята никем, именно в тематике своих произведений, потому что у нас сейчас наблюдаются шатания от русских сказок до Гарри Поттера. У нее же фэнтези, тематика чудес, но на основе наших сказок.

Талант юной писательницы не раз был отмечен наградой. А несколько месяцев назад Алена Дебиш получила Национальную премию «Золотое перо России» за экологическую поэму о черепахе. А за деньги от специального фонда по поддержке одаренных детей Президента Беларуси Алёна купила компьютер. Теперь её произведения стали доступны всем.

Познакомиться с творчеством Алены Дебиш теперь может каждый желающий. Для этого нужно выйти в Интернет на её страничку. Здесь размещены сказки и стихи Алёны. После их прочтения можно оставить пожелания юной писательнице.