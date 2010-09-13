13-й международный фестиваль анимационных фильмов открывается в Могилеве

В нынешней программе – полсотни мультфильмов. Всего аниматоры из 19 стран представили на конкурс 120 работ.К слову, география фестиваля в нынешнем году расширилась. Впервые в нем принимают участие аниматоры из Башкортостана и Италии. А литовцы поставили своеобразный рекорд – прислали на конкурс более двух десятков работ. Мультипликаторы Грузии покажут «Сказки народов мира», а венгры – социальную сатиру. Как никогда много интересных творческих проектов представил «Беларусьфильм». Победителей конкурса по традиции определят в пяти номинациях.