117 лет исполнилось со дня рождения белорусского классика Максима Богдановича

Его вклад в отечественную литературу сравнивают с вкладом Пушкина в литературу Русскую. И хотя он прожил всего 26 лет, успел сделать так много, как никто другой. Именно Богданович впервые попробовал различные формы стихотворений, в том числе сонэты и рондэли. Классик оставил после себя богатое творческое наследие. Его поэзия, правдивая и гуманная, таит в себе огромное богатство мыслей и переживаний, рассказывает о нашей стране и ее людях в предреволюционное время. Памятный вечер, посвященный памяти поэта, состоится сегодня в Минске в музее Максима Богдановича.