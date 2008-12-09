Прямой эфир

117 лет исполнилось со дня рождения белорусского классика Максима Богдановича

09 декабря 2008 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его вклад в отечественную литературу сравнивают с вкладом Пушкина в литературу Русскую. И хотя он прожил всего 26 лет, успел сделать так много, как никто другой. Именно Богданович впервые попробовал различные формы стихотворений, в том числе сонэты и рондэли. Классик оставил после себя богатое творческое наследие. Его поэзия, правдивая и гуманная, таит в себе огромное богатство мыслей и переживаний, рассказывает о нашей стране и ее людях в предреволюционное время. Памятный вечер, посвященный памяти поэта, состоится сегодня в Минске в музее Максима Богдановича.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
08 декабря 2008 09:13

Завершающим аккордом акции "Мы - беларусы!" станет концерт в Киеве

08 декабря 2008 09:13

Музею Максима Богдановича исполнилось 17 лет

05 декабря 2008 11:39

В Молодечно состоялась премьера нового проекта заслуженного коллектива под управлением маэстро Финберга