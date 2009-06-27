11 июля — шоу-фестиваль электронной музыки «Космос НАШ»

V Международный шоу-фестиваль электронной музыки «Космос НАШ» пройдет 11 июля на территории «Острова любви» (Минское море, санаторий «Юность»).

Фестиваль дает возможность познакомиться с самыми модными мировыми тенденциями электронной музыки. За пять лет существования в Беларуси его гостями стали 78 диджеев со всего мира, под музыку которых танцевали более 25 тыс. человек. В этом году «Космос НАШ» удивит масштабными сценическими декорациями, феерической шоу-программой и качественной европейской музыкой.

К проведению фестиваля администрация санатория «Юность» обустроила всю территорию «Острова любви»: отреставрированы основной подъезд к острову, дорога, стоянки для автомобилей, пристань, беседки, скамейки, асфальтные дорожки, подсветка территории острова, а также мост, соединяющий остров с сушей. Для удобства посетителей на острове будут установлены точки общественного питания, сообщает БЕЛТА.