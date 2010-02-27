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Фото. Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы: планы и новые роли актёра

27 февраля 2010 16:21
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Горная сербская деревня на юге, где собрались поклонники кино, а частности — фанаты Джонни Деппа.

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Они часами ждали появления любимого актёра вместе с не менее любимым режиссёром Эмиром Кустурицей. Бумажки для автографов приготовили не зря, потому что герои события наконец прилетели и удовлетворили своих поклонников.

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Эмир Кустурица дружит с Джонни Деппом довольно давно. Ещё в 1993 году они вместе работали на съёмках фильма «Аризонская мечта» («Сон Аризоны»), который в определённом смысле стал культовым.

Кустурица в 1985 и 1995 получил главный приз в Каннах, Джонни Депп тоже является лауреатом разных наград и участником хитов глобального кинопроката. Оба давно уже стали культовыми персонами. В декабре Депп приехал к Кустурице на местный кинофестиваль, посещение этой деревни связано в открытием памятника, изображающего молодого Деппа. Интересно, кто придумал такой ритуал со сниманием множества флагов со скульптуры.

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Наконец, Джонни Депп увидел себя. Однажды он сказал, что не любил ни игрушек, ни action-фигурок со своим образом. Но тут он не сказал ничего.

Поклонники Джонни Деппа:
- Я даже не удивился. Он выглядит точно так же, как и в своих фильмах.
- Наконец я его увидела. Джонни интересен и как актёр, и как человек. Он очень простой, поэтому, думаю, его и любят.

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

Совсем скоро во всемирный прокат выйдет новейшая экранизация «Алисы в Стране чудес», которую снял Тим Бёртон. Джонни Депп играет роль Безумного Шляпника. Оценку фильму мы скоро можем поставить, потому что столичный кинопрокат планирует демонстрировать эту сказку параллельно с глобальной премьерой.

Джонни Депп приехал в гости к Кустурице не просто так. Они договаривались о съёмках нового фильма. Депп снова будет играть главную роль в киноленте знаменитого югославского режиссёра. На этот раз это будет роль мексиканского революционера Франсиско Панчо Вилья.

Актёр, кстати, живёт в Париже, вместе с женой — французской певицей Ванессой Паради. Тем не менее, два года подряд американский журнал People называет его самый сексуальным мужчиной года. Может, потому что он не любит Голливуд.

Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы. Открытие памятника Джонни Деппу

# Кино # Кино

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