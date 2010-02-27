Фото. Джонни Депп в гостях у Эмира Кустурицы: планы и новые роли актёра

Горная сербская деревня на юге, где собрались поклонники кино, а частности — фанаты Джонни Деппа.

Они часами ждали появления любимого актёра вместе с не менее любимым режиссёром Эмиром Кустурицей. Бумажки для автографов приготовили не зря, потому что герои события наконец прилетели и удовлетворили своих поклонников.

Эмир Кустурица дружит с Джонни Деппом довольно давно. Ещё в 1993 году они вместе работали на съёмках фильма «Аризонская мечта» («Сон Аризоны»), который в определённом смысле стал культовым.

Кустурица в 1985 и 1995 получил главный приз в Каннах, Джонни Депп тоже является лауреатом разных наград и участником хитов глобального кинопроката. Оба давно уже стали культовыми персонами. В декабре Депп приехал к Кустурице на местный кинофестиваль, посещение этой деревни связано в открытием памятника, изображающего молодого Деппа. Интересно, кто придумал такой ритуал со сниманием множества флагов со скульптуры.

Наконец, Джонни Депп увидел себя. Однажды он сказал, что не любил ни игрушек, ни action-фигурок со своим образом. Но тут он не сказал ничего.

Поклонники Джонни Деппа:

- Я даже не удивился. Он выглядит точно так же, как и в своих фильмах.

- Наконец я его увидела. Джонни интересен и как актёр, и как человек. Он очень простой, поэтому, думаю, его и любят.

Совсем скоро во всемирный прокат выйдет новейшая экранизация «Алисы в Стране чудес», которую снял Тим Бёртон. Джонни Депп играет роль Безумного Шляпника. Оценку фильму мы скоро можем поставить, потому что столичный кинопрокат планирует демонстрировать эту сказку параллельно с глобальной премьерой.

Джонни Депп приехал в гости к Кустурице не просто так. Они договаривались о съёмках нового фильма. Депп снова будет играть главную роль в киноленте знаменитого югославского режиссёра. На этот раз это будет роль мексиканского революционера Франсиско Панчо Вилья.

Актёр, кстати, живёт в Париже, вместе с женой — французской певицей Ванессой Паради. Тем не менее, два года подряд американский журнал People называет его самый сексуальным мужчиной года. Может, потому что он не любит Голливуд.