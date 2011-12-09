Армен Джигарханян: Сериалы – большое несчастье, хотя я в них снимаюсь и зарабатываю бешеные деньги

Ему 76. Он очень стар и очень мудр. И даже шутка – меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян, – уже старая. У него больше 250 картин. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Раскрывать секрет своей бешенной востребованности он не спешит. Ну, снимается, ну, популярен… Что тут такого? Просто работа. Но о своих последних работах в кино мэтр говорит неохотно. Неловко перед зрителем?

Армен Джигарханян, актер:

Про сериалы не говорите. Это большое несчастье. Хотя я там участвую и зарабатываю бешеные деньги.

У него сейчас свой театр, дом в Америке, любовь миллионов и не минуты свободного времени. Даже во время интервью его ждут. В этот раз приехал друг, но съемке он старается не мешать.

Он начинал в Армении, в ереванском театре. А в ГИТИС его не приняли, но потом как-то срослось. На несколько десятков лет. Армен Джигарханян до сих пор востребован в кино.

Армен Джигарханян, актер:

Пока я жив, я буду хотеть сниматься.

Хотя по-прежнему считает свои отношения с кинематографом сложными.

Армен Джигарханян, актер:

Скажу жестокую вещь: профессия актера – это профессия одиночества.

Его жена Татьяна давно живет в Америке, Джигарханян – в России. Не бросать же свой собственный театр.

Армен Джигарханян, актер:

Каждый день – репетиции. Я ухожу домой, сплю, встаю, кушаю, иду дальше и все думаю, нормально ли это, что я здесь сделал паузу, а там остановился? Давай попробую еще завтра.

Единственная дочь Джигарханяна погибла. Остался только приемный сын Степан, любимый кот Фил – и тот недавно умер. Может, потому Армен Борисович столько работает? Но мэтр не собирается об этом ни с кем говорить.

10 лет назад прошел слух: Джигарханян иммигрирует в Америку. Говорили, что даже какой-то поклонник подарил ему дом в США. Лишь бы тот переехал.

Армен Джигарханян, актер:

Не слушайте эти разговоры. Кто подарил?! Хемингуэй подарил…

Дом и правда есть. Свой. И вид на жительство в США. Все сложнее.

Армен Джигарханян, актер:

Мой дом здесь, потому что я зарабатываю деньги здесь.

Столько разных ролей за столько лет – так получилось, родился таким, сообщили в эфире «Столичного телевидения».

Армен Джигарханян, актер:

Однажды знакомый задал мне вопрос, а какой же я настоящий? Вот этот вопрос самый неразрешенный.