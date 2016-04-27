Прямой эфир

Жиры полезнее углеводов – результаты исследования

27 апреля 2016 12:40
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Каждый третий американец страдает от избыточного веса. Это стало настоящим социально-экономическим бременем развитого мира. Факторами излишнего веса считают генетическую предрасположенность и такие обстоятельства, как режим питания и уровень физической активности. Однако

по поводу выбора правильной диеты для похудения до сих пор ведутся горячие споры.

Многие интуитивно выбирают для себя самый эффективный, по их мнению, вариант – сокращение калорийности пищи. Считается, что в жирах содержится в два раза больше калорий, чем в углеводах. Исследование, о котором рассказали Meta, предлагает углубленный взгляд на предмет диеты и снижения веса.

Жиры полезнее углеводов – результаты исследования-1

Исследование:

Команда сравнивала показатели испытуемых, придерживающихся следующих режимов питания: низкокалорийная диета, среднестатистический рацион, безуглеводная диета, питание с высоким содержанием жиров.

В эксперименте участие приняли 68 тысяч человек.

Для получения результатов использовали мета-анализ. Учитывали не только уровень веса, но и наличие у испытуемых таких заболеваний, как рак и диабет второго типа.

Участники исследования придерживались своего режима питания около года, что позволило выявить долгосрочное влияние каждого вида диеты на изменение веса.

Жиры полезнее углеводов – результаты исследования-4

Результаты:

В целом масса тела всех испытуемых уменьшилась на 2,7 килограмма. Исследование показало, что низкокалорийные диеты немногим эффективнее низкоуглеводных. Сокращение потребления углеводов сильнее способствует похудению, нежели ограничение жиров (средняя потеря веса – 1,15 кг).

Нет существенной разницы между влиянием на вес продуктов с высоким и низким содержанием жиров.

А более существенные и детальные эксперименты опровергли мифы и выяснили, что чем больше жиров присутствует в пище – тем больше шансов на снижение веса.

Низкокалорийные диеты выигрывают лишь на фоне обычного, среднестатистического питания (минус 5,41 кг).

Рекомендация:

Пропагандисты здорового образа жизни и сбалансированного питания должны прекратить советовать диеты с низким содержанием жиров ввиду отсутствия долгосрочного результата.

Перевод: Светлана Воропай

# Еда # калейдоскоп

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