Жиры полезнее углеводов – результаты исследования

Каждый третий американец страдает от избыточного веса. Это стало настоящим социально-экономическим бременем развитого мира. Факторами излишнего веса считают генетическую предрасположенность и такие обстоятельства, как режим питания и уровень физической активности. Однако

по поводу выбора правильной диеты для похудения до сих пор ведутся горячие споры.

Многие интуитивно выбирают для себя самый эффективный, по их мнению, вариант – сокращение калорийности пищи. Считается, что в жирах содержится в два раза больше калорий, чем в углеводах. Исследование, о котором рассказали Meta, предлагает углубленный взгляд на предмет диеты и снижения веса.