Женщина захотела разыграть мужа 1 апреля. На подготовку шутки ушло целых полгода
Во многих странах 1 апреля считается Днём смеха. Многие люди старательно придумывают способы разыграть своих друзей, родственников и коллег. А если совсем лень, никто не отменяет старую добрую шутку: «У тебя спина белая».
Как сообщает Hashtagchatter, Морин Причард из американского города Грин-Бей, штат Висконсин, полгода готовилась к тому, чтобы весело встретить мужа с работы 1 апреля. Для этого женщина собирала все коробки от покупок, которые она успела сделать за прошедшее время. А ещё понадобились коробки родителей и сестры. В итоге образовалась небольшая гора.
Фото: facebook.com/maureen.pritchard.3
Когда супруг женщины вернулся домой с работы, первой его реакцией было: «Это что такое?!» Морин пришлось сквозь смех объяснять, что это всего лишь розыгрыш, все коробки пустые, а семейный бюджет не пострадал. Узнав об этом, мужчина вздохнул с облегчением и порадовался, что увидел все эти коробки 1 апреля, ведь в другой день это могло бы не быть шуткой.
Фото: facebook.com/maureen.pritchard.3
Стоит отметить, что этот розыгрыш Морин устроила ещё в 2019 году, но недавно она увидела старые фотографии и видео в «воспоминаниях» в Facebook, после чего решила поделиться своими воспоминаниями. По словам Причард, в тот год с ней связалось множество журналистов, чтобы рассказать об этой истории, и сотни людей в соцсети похвалили её за находчивость.
Фото: facebook.com/maureen.pritchard.3
Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая устроила мужу настоящее испытание. Первоапрельская шутка с ним и рядом не стоит – здесь подробнее.