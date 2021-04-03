Женщина захотела разыграть мужа 1 апреля. На подготовку шутки ушло целых полгода

Во многих странах 1 апреля считается Днём смеха. Многие люди старательно придумывают способы разыграть своих друзей, родственников и коллег. А если совсем лень, никто не отменяет старую добрую шутку: «У тебя спина белая».

Как сообщает Hashtagchatter, Морин Причард из американского города Грин-Бей, штат Висконсин, полгода готовилась к тому, чтобы весело встретить мужа с работы 1 апреля. Для этого женщина собирала все коробки от покупок, которые она успела сделать за прошедшее время. А ещё понадобились коробки родителей и сестры. В итоге образовалась небольшая гора.