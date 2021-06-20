Женщина рассталась с мужем из-за холода. И у неё была серьёзная причина

Вероятно, в большинстве случаев погода никак не влияет на отношения в паре, но не в этот раз. Ведь холодный климат в прямом смысле причинял женщине боль. Как сообщает Metro, Лиди Серантола-Эйд родилась в швейцарском городе Женева, где в январе температура воздуха может опускаться до -19 °C. С самого детства у Лиди было множество проблем со здоровьем, самой заметной из которых был бронхит.

Фото: PA Real Life Хотя родители Серантолы-Эйд водили дочку по врачам, они никак не могли понять, в чём же причины болезней ребёнка. В итоге Лиди просто привыкла жить так. В 2002 году женщина вышла замуж и родила дочь, после чего ситуация усугубилась. К иным болезням добавились синдром раздраженного кишечника, фибромиалгия (боль в мышцах, связках и сухожилиях) и частые мигрени. Однако Серантола-Эйд заметила закономерность – летом ей становится легче. И ещё женщина чувствовала себя намного лучше в странах с жарким климатом. Поняв, что источником её болезней может быть низкая температура воздуха, в 2007 году женщина предложила мужу переехать в Австралию, но мужчина идею не поддержал. Тогда Лиди собрала вещи, взяла дочку и улетела одна, сказав, что вернётся через пару месяцев. Но не вернулась.

Фото: PA Real Life В Австралии здоровье женщины настолько улучшилось, что одна мысль о возвращении в Швейцарию начала пугать. Лиди устроилась на работу и всё больше привыкала к жизни в новой стране. Через какое-то время женщина нашла и новую любовь. Серантола-Эйд решила, что её брак был неудачным, поэтому положила ему конец.

Фото: PA Real Life Сейчас 52-летняя женщина владеет собственным бизнесом, счастлива в отношениях и с радостью проводит время с 19-летней дочерью. Лиди признаёт, что её здоровье не стало идеальным, но старые болезни дают о себе знать намного меньше, чем в стране с прохладным климатом.