Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше
Позитивная токсичность – это то, что разрушает нас изнутри, заставляя все негативные эмоции подавлять мыслями о «бумеранге Вселенной». Мол, если думать о хорошем, то оно обязательно придёт. Однако слепо верить этой мысли не стоит. Что если для хорошего не нужны постоянные призывы ко Вселенной, а необходимо просто дать волю своим чувствам и расставить нужные приоритеты.
Причина появления
Позитивная токсичность появилась из-за тенденций современного общества. Сейчас активно пропагандируются продуктивность, оптимизм, альтруизм и многие другие «правильные» чувства. Конечно, в этом списке нет места для негативных эмоций, ведь они могут нарушить идеальную картину человеческой жизни. Поэтому частенько вместо того, чтобы уделить должное внимание своей проблеме, люди просто решают сказать: «Что ни делается – всё к лучшему».
Важно: признать значимость своей проблемы – не есть зацикливаться на ней.
Где мы можем встретить позитивную токсичность
Обычно она исходит не от нас самих и не от наших побуждений стать лучше. Источниками позитивной токсичности в основном являются окружающие люди.
Например, когда знакомые хотят нас поддержать, стараясь намекнуть на несущественность случившейся проблемы. Это не значит, что близкие хотят нам навредить. Просто фразы «Могло быть и хуже», «Думай только о хорошем», «Будь проще» внедрились в нашу жизнь как то, что может действительно помочь. Однако толку от этих высказываний мало, ведь они будто обесценивают полученный опыт, пусть даже и негативный. Вместо этих дежурных фраз можно сказать «Что ты сейчас чувствуешь?», «Я могу тебе чем-то помочь?». Для человека будет намного важнее то, что вы уделили внимание его проблеме, а не просто отмахнулись от неё.
Позитивную токсичность можно встретить и в социальных сетях, где каждый стремится показать только лучшие стороны своей жизни. Делясь исключительно идеальной картинкой, вы только демотивируете себя и окружающих.
Что нужно делать?
Важно понять, что негативный опыт – это тоже опыт. Не стоит обесценивать свои проблемы и трудности. Они – это не наказание за какой-то проступок, а совершенно нормальные жизненные испытания, которые есть у всех.
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с токсичным человеком. На что обратить внимание и как его распознать – читайте здесь.