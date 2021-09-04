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Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше

04 сентября 2021 07:01
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Позитивная токсичность – это то, что разрушает нас изнутри, заставляя все негативные эмоции подавлять мыслями о «бумеранге Вселенной». Мол, если думать о хорошем, то оно обязательно придёт. Однако слепо верить этой мысли не стоит. Что если для хорошего не нужны постоянные призывы ко Вселенной, а необходимо просто дать волю своим чувствам и расставить нужные приоритеты.

Причина появления

Позитивная токсичность появилась из-за тенденций современного общества. Сейчас активно пропагандируются продуктивность, оптимизм, альтруизм и многие другие «правильные» чувства. Конечно, в этом списке нет места для негативных эмоций, ведь они могут нарушить идеальную картину человеческой жизни. Поэтому частенько вместо того, чтобы уделить должное внимание своей проблеме, люди просто решают сказать: «Что ни делается – всё к лучшему». 

Важно: признать значимость своей проблемы – не есть зацикливаться на ней.

Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше-1

Фото: pixabay.com

Где мы можем встретить позитивную токсичность

Обычно она исходит не от нас самих и не от наших побуждений стать лучше. Источниками позитивной токсичности в основном являются окружающие люди.

Например, когда знакомые хотят нас поддержать, стараясь намекнуть на несущественность случившейся проблемы. Это не значит, что близкие хотят нам навредить. Просто фразы «Могло быть и хуже», «Думай только о хорошем», «Будь проще» внедрились в нашу жизнь как то, что может действительно помочь. Однако толку от этих высказываний мало, ведь они будто обесценивают полученный опыт, пусть даже и негативный. Вместо этих дежурных фраз можно сказать «Что ты сейчас чувствуешь?», «Я могу тебе чем-то помочь?». Для человека будет намного важнее то, что вы уделили внимание его проблеме, а не просто отмахнулись от неё.

Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше-4

Фото: pixabay.com

Позитивную токсичность можно встретить и в социальных сетях, где каждый стремится показать только лучшие стороны своей жизни. Делясь исключительно идеальной картинкой, вы только демотивируете себя и окружающих.

Что нужно делать?

Важно понять, что негативный опыт – это тоже опыт. Не стоит обесценивать свои проблемы и трудности. Они – это не наказание за какой-то проступок, а совершенно нормальные жизненные испытания, которые есть у всех.

Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше-7

Фото: pixabay.com

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с токсичным человеком. На что обратить внимание и как его распознать – читайте здесь.

# Психология # калейдоскоп # Фотофакт

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