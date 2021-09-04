Вы уверены, что правильно поддерживаете человека? Вот как сделать жизнь близких лучше

Позитивная токсичность – это то, что разрушает нас изнутри, заставляя все негативные эмоции подавлять мыслями о «бумеранге Вселенной». Мол, если думать о хорошем, то оно обязательно придёт. Однако слепо верить этой мысли не стоит. Что если для хорошего не нужны постоянные призывы ко Вселенной, а необходимо просто дать волю своим чувствам и расставить нужные приоритеты.

Причина появления

Позитивная токсичность появилась из-за тенденций современного общества. Сейчас активно пропагандируются продуктивность, оптимизм, альтруизм и многие другие «правильные» чувства. Конечно, в этом списке нет места для негативных эмоций, ведь они могут нарушить идеальную картину человеческой жизни. Поэтому частенько вместо того, чтобы уделить должное внимание своей проблеме, люди просто решают сказать: «Что ни делается – всё к лучшему».

Важно: признать значимость своей проблемы – не есть зацикливаться на ней.