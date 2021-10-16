Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных

Эти милые зверьки стали любимцами жителей многих стран мира. Именно панды заставляют людей посещать зоопарк и любоваться их красотой. В данной статье мы подготовили 15 интересных фактов о косолапых друзьях.

– Панды намного больше, чем кажутся. Ростом они могут быть до полутора метров, а вес обычно составляет около 150 кг.

– На передних лапах у этих медведей не пять пальцев, а шесть. Это помогает им крепче удерживать стебли бамбука.