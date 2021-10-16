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Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных

16 октября 2021 13:14
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Эти милые зверьки стали любимцами жителей многих стран мира. Именно панды заставляют людей посещать зоопарк и любоваться их красотой. В данной статье мы подготовили 15 интересных фактов о косолапых друзьях.

– Панды намного больше, чем кажутся. Ростом они могут быть до полутора метров, а вес обычно составляет около 150 кг.

– На передних лапах у этих медведей не пять пальцев, а шесть. Это помогает им крепче удерживать стебли бамбука.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-1

Фото: pixabay.com

– Большие панды любят проводить всё время в одиночестве.

– Эти милые зверьки могут съедать до 38 кг бамбука в день.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-4

Фото: pixabay.com

– Панды – достаточно редкие животные. Обитают они только на территории КНР. Поэтому именно Китай сдаёт панд в аренду зоопаркам по всему миру. Одна особь чёрно-белого животного приносит стране выручку в размере одного миллиона долларов в год.

– Большие панды могут прожить до 25 лет в дикой природе, а в неволе этот срок немного увеличивается.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-7

Фото: pixabay.com

– Данная разновидность косолапых не впадает в спячку. Это происходит из-за того, что их рацион состоит только из бамбука, который не обладает высокой энергетической ценностью. Из-за этого жировая прослойка у животного не образуется, препятствуя «традиционному» переживанию зимы.

– Панды вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые милые животные.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-10

Фото: pixabay.com

– Время активности этих зверей приходится на поздний вечер и ночь.

– Панды обожают кубарем скатываться с горы. Это обусловлено необходимостью защищаться от хищников. Главный враг милых медведей – леопарды.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-13

Фото: pixabay.com

– Первые панды появились около двух миллионов лет назад, о чём свидетельствуют самые древние останки животных.

– Обычно потомство у больших панд появляется в августе. В основном у медведицы рождаются только два медвежонка.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-16

Фото: pixabay.com

– Долгое время эти милые зверьки считались разновидностью енота. Но в конце прошлого века по результатам генетического теста их начали относить к медведям.

– Панды обычно рождаются белыми, а чёрные пятна появляются спустя несколько недель.

– Генетические коды человека и бамбукового медведя совпадают на 68 %.

Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных-19

Фото: pixabay.com

Кстати, недавно мы рассказывали, как в китайском зоопарке прошла фотосессия этих милых зверьков. Посмотреть на панд-близнецов вы можете здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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