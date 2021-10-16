Все мы немного панды. Необычные факты об этих милых животных
Эти милые зверьки стали любимцами жителей многих стран мира. Именно панды заставляют людей посещать зоопарк и любоваться их красотой. В данной статье мы подготовили 15 интересных фактов о косолапых друзьях.
– Панды намного больше, чем кажутся. Ростом они могут быть до полутора метров, а вес обычно составляет около 150 кг.
– На передних лапах у этих медведей не пять пальцев, а шесть. Это помогает им крепче удерживать стебли бамбука.
– Большие панды любят проводить всё время в одиночестве.
– Эти милые зверьки могут съедать до 38 кг бамбука в день.
– Панды – достаточно редкие животные. Обитают они только на территории КНР. Поэтому именно Китай сдаёт панд в аренду зоопаркам по всему миру. Одна особь чёрно-белого животного приносит стране выручку в размере одного миллиона долларов в год.
– Большие панды могут прожить до 25 лет в дикой природе, а в неволе этот срок немного увеличивается.
– Данная разновидность косолапых не впадает в спячку. Это происходит из-за того, что их рацион состоит только из бамбука, который не обладает высокой энергетической ценностью. Из-за этого жировая прослойка у животного не образуется, препятствуя «традиционному» переживанию зимы.
– Панды вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые милые животные.
– Время активности этих зверей приходится на поздний вечер и ночь.
– Панды обожают кубарем скатываться с горы. Это обусловлено необходимостью защищаться от хищников. Главный враг милых медведей – леопарды.
– Первые панды появились около двух миллионов лет назад, о чём свидетельствуют самые древние останки животных.
– Обычно потомство у больших панд появляется в августе. В основном у медведицы рождаются только два медвежонка.
– Долгое время эти милые зверьки считались разновидностью енота. Но в конце прошлого века по результатам генетического теста их начали относить к медведям.
– Панды обычно рождаются белыми, а чёрные пятна появляются спустя несколько недель.
– Генетические коды человека и бамбукового медведя совпадают на 68 %.
Кстати, недавно мы рассказывали, как в китайском зоопарке прошла фотосессия этих милых зверьков. Посмотреть на панд-близнецов вы можете здесь.