Воды в нём хватит на 10 дней. Какой водоём под Минском возводился для экстренных случаев

Какое водохранилище возводилось для экстренных случае, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Создатели Вилейско-Минской водной системы предусмотрели и внештатные ситуации. Если сломаются насосы и вода перестанет поступать из Вилейского водохранилища – на помощь придет озеро Крылово. Оно тоже рукотворное. Находится возле одноименной деревни в Минском районе. В экстренном случае воды в нем хватит на 10 дней. Но за последние двадцать лет на использование воды из Крылово не переходили.