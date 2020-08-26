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Воды в нём хватит на 10 дней. Какой водоём под Минском возводился для экстренных случаев

26 августа 2020 14:21
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Какое водохранилище возводилось для экстренных случае, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Создатели Вилейско-Минской водной системы предусмотрели и внештатные ситуации. Если сломаются насосы и вода перестанет поступать из Вилейского водохранилища – на помощь придет озеро Крылово. Оно тоже рукотворное. Находится возле одноименной деревни в Минском районе. В экстренном случае воды в нем хватит на 10 дней. Но за последние двадцать лет на использование воды из Крылово не переходили.

Воды в нём хватит на 10 дней. Какой водоём под Минском возводился для экстренных случаев -1

Каналу приходится подниматься на высоту до 71 метра. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище

Благодаря Вилейско-Минской системе, минчане не только ежедневно получают чистую питьевую воду. На ее берегах расположились любимые всеми места отдыха и пляжи области. Водная система позволила благоустроить и озеленить столицу. Стала донором для других водоемов. Часть воды из Вилейского водохранилища подается и в батареи минчан. А значит, в буквальном смысле греет жителей столицы холодными зимами.

# Водоснабжение # калейдоскоп # Вероника Сайко # Фотофакт # Достопримечательности

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