Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю

Бабушки любят своих внуков, а внуки любят своих бабушек. Однако иногда желание бабушек зрить в корень способно выбить почву из-под ног.

Выросшая в Японии американка Атсуко Окатсука с 2008 года посвящает себя работе комика. Девушка выступает со стендапами и старается улучшать своё мастерство юмористки. Атсуко снималась в фильмах и ведёт множество страничек в соцсетях.