Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю
Бабушки любят своих внуков, а внуки любят своих бабушек. Однако иногда желание бабушек зрить в корень способно выбить почву из-под ног.
Выросшая в Японии американка Атсуко Окатсука с 2008 года посвящает себя работе комика. Девушка выступает со стендапами и старается улучшать своё мастерство юмористки. Атсуко снималась в фильмах и ведёт множество страничек в соцсетях.
Фото: instagram.com/atsukocomedy
В одной из соцсетей ролик девушки набрал огромное по её меркам число просмотров – 761 тысячу. Окатсука обрадовалась и похвасталась этим результатом своей бабушке, вот только ответ оказался не тем, на который рассчитывала девушка.
«Оу, а денег всё равно нет?» – спросила женщина и засмеялась.
Фото: instagram.com/atsukocomedy
«Да. Денег нет», – мрачно ответила Атсуко.
Фото: instagram.com/atsukocomedy
Пользователи соцсетей не смогли сдержать смех. Некоторые комментаторы признались, что обожают этот тонкий юмор, на который способны только бабушки.
Фото: instagram.com/atsukocomedy
Кстати, ранее мы рассказывали про старушку, которая своими действиями заставила внука краснеть. Всё потому что бабушка очень хочет правнуков – здесь подробности.