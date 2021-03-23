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Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю

23 марта 2021 14:02
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Бабушки любят своих внуков, а внуки любят своих бабушек. Однако иногда желание бабушек зрить в корень способно выбить почву из-под ног. 

Выросшая в Японии американка Атсуко Окатсука с 2008 года посвящает себя работе комика. Девушка выступает со стендапами и старается улучшать своё мастерство юмористки. Атсуко снималась в фильмах и ведёт множество страничек в соцсетях. 

Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю -1

Фото: instagram.com/atsukocomedy

В одной из соцсетей ролик девушки набрал огромное по её меркам число просмотров – 761 тысячу. Окатсука обрадовалась и похвасталась этим результатом своей бабушке, вот только ответ оказался не тем, на который рассчитывала девушка. 

«Оу, а денег всё равно нет?» – спросила женщина и засмеялась. 

Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю -4

Фото: instagram.com/atsukocomedy

«Да. Денег нет», – мрачно ответила Атсуко. 

Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю -7

Фото: instagram.com/atsukocomedy

Пользователи соцсетей не смогли сдержать смех. Некоторые комментаторы признались, что обожают этот тонкий юмор, на который способны только бабушки. 

Внучка похвасталась бабуле популярным роликом. Но ответ женщины мигом спустил девушку с небес на землю -10

Фото: instagram.com/atsukocomedy

Кстати, ранее мы рассказывали про старушку, которая своими действиями заставила внука краснеть. Всё потому что бабушка очень хочет правнуков – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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