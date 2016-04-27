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Видеофакт: бурый медведь залез на дерево в жилом районе

27 апреля 2016 08:31
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Новости США. Необычную картину увидели утром жители калифорнийского Слаймора. В кроне одного из деревьев обосновался бурый медведь. Выяснилось, что

зверь сбежал из заповедника, расположенного в 20 милях от города.

Спускаться хищник не собирался, а меры убеждения на него никак не действовали. В итоге, ветеринару пришлось усыпить медведя прямо на дереве.

После проведенной спасательной операции зверь был доставлен обратно в заповедник целым и невредимым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дикие животные # калейдоскоп

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