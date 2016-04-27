Видеофакт: бурый медведь залез на дерево в жилом районе

Новости США. Необычную картину увидели утром жители калифорнийского Слаймора. В кроне одного из деревьев обосновался бурый медведь. Выяснилось, что

зверь сбежал из заповедника, расположенного в 20 милях от города.

Спускаться хищник не собирался, а меры убеждения на него никак не действовали. В итоге, ветеринару пришлось усыпить медведя прямо на дереве.

После проведенной спасательной операции зверь был доставлен обратно в заповедник целым и невредимым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.