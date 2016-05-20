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В Свислочи минчане обнаружили таинственного зверя (видео)

20 мая 2016 18:10
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Новости Беларуси. Таинственного водного обитателя обнаружили минчане в реке Свислочь. Зрители нашего телеканала поделились уникальными кадрами, на которых под водой быстро перемещается неопознанный зверь.

Специалисты предполагают, что это может быть выдра. Причем для крупного мегаполиса подобное явление достаточно редкое. Ведь факт расселения таких млекопитающих говорит о благоприятной экологической обстановке в столице.

Ученые подчеркивают, появление в границах города такого обитателя  для человека не представляет никакой опасности. Тем более что он явно дружелюбен с пернатыми жителями Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# калейдоскоп # Необычное

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