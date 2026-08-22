В Париже до +23, а в Мадриде +30 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Воздух прогреется до +23, пройдет кратковременный дождь. В Вене установится облачная с прояснениями погода. Термометры покажут +28, возможен кратковременный дождь и гроза. В Риме до +35, переменная облачность без осадков. В Мадриде ожидается также переменная облачность и до +30, возможен кратковременный дождь и гроза.
В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +35. В турецкой Анкаре ожидается до +34, без существенных осадков. В Афинах ясно +37 и тоже без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют переменную облачность и до +21, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Риге будет облачно с прояснениями, термометры покажут +20. В Варшаве до +24, без существенных осадков. В Киеве до +29, также без осадков. А в Москве будет облачно с прояснениями. Термометр покажет +22, временами пройдет небольшой дождь.