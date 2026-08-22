В Париже до +23, а в Мадриде +30 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Воздух прогреется до +23, пройдет кратковременный дождь. В Вене установится облачная с прояснениями погода. Термометры покажут +28, возможен кратковременный дождь и гроза. В Риме до +35, переменная облачность без осадков. В Мадриде ожидается также переменная облачность и до +30, возможен кратковременный дождь и гроза.

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +35. В турецкой Анкаре ожидается до +34, без существенных осадков. В Афинах ясно +37 и тоже без осадков.