В Марокко слон камнем убил девочку, которая хотела с ним сфотографироваться

Трагедия произошла в зоопарке Марокко. В тот момент, когда отец посадил девочку на плечи, чтобы сфотографироваться с ней возле вольера с гигантским животным, слон хоботом подобрал с земли камень и бросил его в сторону.

Булыжник попал прямо в затылок 7-летней девочки. Ребенок потерял сознание. К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Представители зоопарка заявили, что подобная трагедия произошла впервые за всю историю зверинца.

Один из случайных свидетелей снял на мобильный телефон видео, на котором запечатлел лежащую на земле девочку, окруженную сотрудниками зоопарка.



Напомним, несколько дней назад аналогичное происшествие произошло в Пекине. Тигр напал на женщину, когда та неосторожно вышла из машины. На спасение несчастной бросились ее родные, но справиться с разъяренным хищником не удалось (здесь подробности).