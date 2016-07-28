Прямой эфир

В Марокко слон камнем убил девочку, которая хотела с ним сфотографироваться

28 июля 2016 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедия произошла в зоопарке Марокко. В тот момент, когда отец посадил девочку на плечи, чтобы сфотографироваться с ней возле вольера с гигантским животным, слон хоботом подобрал с земли камень и бросил его в сторону.

Булыжник попал прямо в затылок 7-летней девочки. Ребенок потерял сознание. К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Представители зоопарка заявили, что подобная трагедия произошла впервые за всю историю зверинца.

Один из случайных свидетелей снял на мобильный телефон видео, на котором запечатлел лежащую на земле девочку, окруженную сотрудниками зоопарка. 

Напомним, несколько дней назад аналогичное происшествие произошло в Пекине. Тигр напал на женщину, когда та неосторожно вышла из машины. На спасение несчастной бросились ее родные, но справиться с разъяренным хищником не удалось (здесь подробности).

# калейдоскоп # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
«Зачем ты издеваешься над своей собакой»: поклонник Pokemon GO перекрасил свою собаку под Пикачу
28 июля 2016 14:11

«Зачем ты издеваешься над своей собакой»: поклонник Pokemon GO перекрасил свою собаку под Пикачу

Почти 200 кг боровиков и подосиновиков за один день собрала семья в Щучинском районе
28 июля 2016 12:55

Почти 200 кг боровиков и подосиновиков за один день собрала семья в Щучинском районе

10 фото о безграничной отцовской любви
27 июля 2016 16:35

10 фото о безграничной отцовской любви