Успехи на работе и семейный отдых. Гороскоп для Тельцов на 2021 год

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Тельцам?

Телец, по сути, это и есть бык, так что в 2021-м удача будет на его стороне. Считается, что представители данного знака Зодиака не особенно мечтательные персоны, а под влиянием Быка они станут ещё более конкретными. В начале года Тельцы будут работать и добиваться успехов. Хотя если будет возможность улучить момент для зимнего отдыха – сделать это надо обязательно.

Весной представителям данного знака Зодиака желательно подумать над отношениями с друзьями и коллегами. Возможно, с кем-то нужно общаться больше, а с кем-то – вовсе прекратить. Только не стоит забывать, что мелкие вредительства – это не удел суровых Тельцов, а уж Бык и вовсе будет зол, да так, что удача может отвернуться.

Летом Тельцы могут стать более эмоциональными, пугаться не нужно – все мы люди. Это отличное время, чтобы понять, чего же хочется от себя. Кроме того, если вы давно берегли какие-то козыри для особого случая, стоит подумать над их применением. Например, если вы хотели подняться по карьерной лестнице, то можно напомнить начальству обо всех своих трудовых подвигах. Что касается августа, то это вообще очень удачный месяц, там ожидаются и новые знакомства, и финансовые улучшения и даже возможна встреча с будущим спутником жизни.

С уходом тёплых дней Тельцы вновь вернуться к своим привычным делам. Осенью и зимой семейные представители второго знака Зодиака будут наслаждаться домашним очагом, добиваться новых вершин на работе и подводить итоги года. А они будут очень даже неплохими.