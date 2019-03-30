Учёные назвали причину частых ночных походов в туалет

Новости Японии. На конференции JCS 2019 в Йокогаме японские кардиологи рассказали, что служит причиной регулярных ночных пробуждений с желанием сходить в туалет.

Как сообщает РИА Новости, к повышенному мочеобразованию ночью приводит злоупотребление солью и высокое артериальное давление. Ещё одна очевидная причина – избыток жидкости в организме.

К таким выводам кардиологи пришли после того, как попросили гипертоников (людей с повышенным артериальным давлением) подробно рассказать обо всём, что с ними происходит в обычной жизни.

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Так исследователи заметили закономерность: жаловавшиеся на частые ночные походы в туалет с большей вероятностью страдали от ранних форм гипертонии. В итоге стало понятно, что регулярный ночной «зов природы» указывает на повышенное давление.

Учёные вычислили, что даже один дополнительный поход в туалет увеличивал вероятность развития гипертонии примерно на 40%. И чем чаще человек ходит ночью в туалет, тем выше вероятность появления проблем с функционированием сердца и сосудов.

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Хотя исследователи пока не вполне понимают, почему ночные походы в туалет приводят к нарушениям работы сердца и сосудов, ответ может крыться в другом исследовании.

Ранее мы рассказывали, что при пробуждении у человека повышается артериальное давление и учащается сердцебиение. В том исследовании говорилось, что чем чаще человек засыпает и просыпается в течение суток, тем чаще у него случаются подобные «всплески». Тогда учёные говорили об опасности дневного сна, однако прослеживается параллель между частыми пробуждениями (в том числе ночными походами в туалет) и развитием гипертонии.