Участник победил в конкурсе, не делая ничего. Как так получилось?

Можно ли победить в конкурсе, если не делать вообще ничего? Конечно же, да, если именно этого и требуют правила. Как сообщает The Independent, в 2014 году южнокорейская художница Вупс Янг предложила устроить конкурс, в котором победителем станет самый расслабленный человек. От конкурсанта требовалось сохранять максимальное спокойствие на протяжении 90 минут.

Фото: The Washington Post

Местом конкурса был выбран лес острова Чеджудо, где наиболее располагающая для отдыха атмосфера. Все участники должны удобно устроиться на ковриках, дышать свежим лесным воздухом и очистить разум от суетного. Победителем становится тот, у кого дольше всего был самый спокойный сердечный ритм. В 2021 году победителем Space Out Competition стал парикмахер из города Чеджу, который почти не шевелился. По словам автора конкурса, после года пандемии люди нуждаются в таком мероприятии больше, чем когда бы то ни было. Вупс Янг считает, что во время самоизоляции человек не отдыхает, а беспокоится о своём будущем.

Фото: The Washington Post

Это предположение подтверждает 24-летняя выпускница колледжа. Девушка сказала, что постоянно готовится, чтобы после ослабления ограничений суметь найти работу. Находясь дома, недавняя студентка чувствовала психологическое давление и необходимость что-то делать, чтобы стать более конкурентной. Лишь на конкурсе она смогла расслабиться.

Фото: The Washington Post

40-летний владелец ресторана тоже приехал на Space Out Competition, чтобы отвлечься. Мужчина всё время тревожился, читая отзывы о своём ресторане, и думал, как ему улучшить доставку заказов на дом.

Фото: The Washington Post