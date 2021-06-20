Участник победил в конкурсе, не делая ничего. Как так получилось?
Можно ли победить в конкурсе, если не делать вообще ничего? Конечно же, да, если именно этого и требуют правила.
Как сообщает The Independent, в 2014 году южнокорейская художница Вупс Янг предложила устроить конкурс, в котором победителем станет самый расслабленный человек. От конкурсанта требовалось сохранять максимальное спокойствие на протяжении 90 минут.
Фото: The Washington Post
Местом конкурса был выбран лес острова Чеджудо, где наиболее располагающая для отдыха атмосфера. Все участники должны удобно устроиться на ковриках, дышать свежим лесным воздухом и очистить разум от суетного. Победителем становится тот, у кого дольше всего был самый спокойный сердечный ритм.
В 2021 году победителем Space Out Competition стал парикмахер из города Чеджу, который почти не шевелился. По словам автора конкурса, после года пандемии люди нуждаются в таком мероприятии больше, чем когда бы то ни было. Вупс Янг считает, что во время самоизоляции человек не отдыхает, а беспокоится о своём будущем.
Фото: The Washington Post
Это предположение подтверждает 24-летняя выпускница колледжа. Девушка сказала, что постоянно готовится, чтобы после ослабления ограничений суметь найти работу. Находясь дома, недавняя студентка чувствовала психологическое давление и необходимость что-то делать, чтобы стать более конкурентной. Лишь на конкурсе она смогла расслабиться.
Фото: The Washington Post
40-летний владелец ресторана тоже приехал на Space Out Competition, чтобы отвлечься. Мужчина всё время тревожился, читая отзывы о своём ресторане, и думал, как ему улучшить доставку заказов на дом.
Фото: The Washington Post
А 53-летней продавщице в конкурсе предложила поучаствовать 12-летняя дочь. Девочка заметила, что мама стала испытывать нервное напряжение, и спросила, могут ли они принять участие в конкурсе, чтобы немного расслабиться. Женщина поняла, что её стресс наносит вред и дочке, поэтому с энтузиазмом воспользовалась советом ребёнка.
Кстати, ранее мы рассказывали о не менее необычном случае, когда человек ничего не делает. Парень настолько хорошо ничего не делал, что о нём сняли сериал (здесь подробнее).