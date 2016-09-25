Турецкие инженеры создали робот из автомобиля BMW

В далеком 2007 году герои из франшизы «Трансформеры» казались нам выдумкой. Турецкие инженеры доказали, что невозможное возможно. Компания «LETRONS» опубликовала видео, где автомобиль BMW подъезжает к зрителям, останавливается и ... превращается в робота. Махина умеет поворачивать голову, выпускать пар, зловеще подмигивать фарами, шевелить руками, двигать пальцем, подзывая подойти поближе.

12 инженеров и 4 специалиста по технической поддержке в течении 8 месяцев создавали модель робота «ANTIMON», используя автомобиль BMW E92. Исколесившая улицы Анкары машина была перекроена в первый и пока единственный в своем роде робот компании.

Автомобили - трансформеры приводятся в движение с помощью пульта дистанционного управления. Однако разработчики не исключают, что благодаря использованию электрического двигателя машиной сможет управлять человек.

Сегодня команда «LETRONS» разработала 4 проекта роботов. Они воплощаются в жизнь при поддержке многих компаний, в том числе «INTEL» и «MICROSOFT». Несмотря на поддержку международных корпораций, механическая конструкция и программное обеспечение - результат трудов турецких энтузиастов. На разработки инженеров обратило внимание министерства промышленности Турции и назвало «LETRONS» одной из самых успешных опытно-конструкторских компаний.

Создатели роботов готовы создавать роботов для продажи, если покупатели будут использовать их в целях, отвечающим критериям команды .

Функция «ходьба» для инженеров пока лишь в мечтах, финансирование проекта для научно-исследовательского проекта пока остается одной из главных проблем.

В перспективе «LETRONS» планируют разработать для роботов другой функционал и использовать для конструировния новых роботов различные модели автомобилей.

Автор: Наталия Колешко

