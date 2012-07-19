Спортивный автомобиль, который оказался велосипедом

Как же много человечество обращает внимание на внешнюю оболочку. Если вы хотите заманить своих знакомых в ловушку, то вам стоит обратить внимание на этот велосипед-суперкар. Дело в том, что внутри - это простой байк, которые приводится в действие мышечной силой, с помощью кручения педалей. А снаружи разработчики создали глянцевую оболочку модного спортивного автомобиля. Вот только ожидаемая средняя скорость этой уникальной новинки, совсем не гоночная, всего 16 километров в час. Но на столичных дорогах вы вмиг привлечете всеобщее внимание.