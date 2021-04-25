Семья увидела своих новых соседей и решила съехать. Такого близкого знакомства никто не хотел

Супруги переехали в сельскую общину, чтобы удалиться от городской суеты и почувствовать близость к природе. К сожалению, близость семья ощутила ещё и с соседями. Как сообщает LADbible, три с половиной года назад Полин Бойд и её муж присмотрели симпатичный дом в сельской общине Блэр Драммонд в Шотландии. Семья перебралась туда и стала вести приятную и спокойную жизнь.

Фото: Daily Mail

В 2019 году один из соседей супругов продал часть своего земельного участка. С этого и начались проблемы. Новые землевладельцы построили гараж с душевой прямо напротив дома Полин. И теперь Бойд вместе с мужем регулярно может наблюдать через матовое стекло, как их соседи принимают душ. По словам Полин, настолько близко знакомиться со своими соседями она не хотела. Более того, подобная ситуация лишает её аппетита, вынуждает закрывать окна и в целом заставляет чувствовать дискомфорт.

Фото: John Mcintyre / Media Scotland

Девушка обратилась в службу по стандартам планирования и строительства. Специалист ответил, что Бойд должно было прийти письмо с уведомлением о строительстве гаража рядом с их домом, но, видимо, сотрудник отвлёкся и забыл отправить им сообщение. После поданной жалобы была проведена проверка. Оказалось, что гараж построен в три раза ближе к их дому, чем это разрешено. Специалист заверил, что теперь они внесут изменения, чтобы с другими людьми такой ситуации не случилось, но в этот раз ничего поделать нельзя.

Фото: Daily Mail ​​​​​​​