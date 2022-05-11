С появлением фитнес-браслетов физическая активность только падает. Ученые объяснили, почему

Американские ученые доказали, что умные трекеры не увеличили физическую активность пользователей. Об этом сообщает издание The Conversation.

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За последние годы средний показатель физической активности снизился, а не увеличился. Умные гаджеты не изменили жизнь людей и не заставили их больше двигаться. Поэтому не так уж и популярны фитнес-браслеты на самом деле.

Фото: pixabay.com

Ученые сравнили данные, полученные от жителей разных стран. Анализ проводился с 1995 по 2017 год. Гипотеза исследования заключалась в том, что ученые полагали, что рост популярности фитнес-браслетов положительно будет влиять на увеличение физической активности пользователей. Однако эта гипотеза не подтвердилась.

Фото: pixabay.com

В какой-то степени умные часы помогают поддержать мотивацию заниматься спортом и не сдаться на полпути. Но это если говорить только про мотивацию. Фитнес-браслеты в большинстве случаев лишь дублируют функции смартфона. Является ли такое устройство необходимым в повседневной жизни? Однозначно нет. Ученые сделали вывод, что подобные девайсы позволяют лишь измерять показатели здоровья, но без постановки конкретной цели и самоконтроля эти устройства бесполезны для населения.

Фото: pixabay.com