С появлением фитнес-браслетов физическая активность только падает. Ученые объяснили, почему

Американские ученые доказали, что умные трекеры не увеличили физическую активность пользователей. Об этом сообщает издание The Conversation.
Американские ученые доказали, что умные трекеры не увеличили физическую активность пользователей. Об этом сообщает издание The Conversation.
Фото: pixabay.com
За последние годы средний показатель физической активности снизился, а не увеличился. Умные гаджеты не изменили жизнь людей и не заставили их больше двигаться. Поэтому не так уж и популярны фитнес-браслеты на самом деле.
Фото: pixabay.com
Ученые сравнили данные, полученные от жителей разных стран. Анализ проводился с 1995 по 2017 год. Гипотеза исследования заключалась в том, что ученые полагали, что рост популярности фитнес-браслетов положительно будет влиять на увеличение физической активности пользователей. Однако эта гипотеза не подтвердилась.
Фото: pixabay.com
В какой-то степени умные часы помогают поддержать мотивацию заниматься спортом и не сдаться на полпути. Но это если говорить только про мотивацию. Фитнес-браслеты в большинстве случаев лишь дублируют функции смартфона. Является ли такое устройство необходимым в повседневной жизни? Однозначно нет. Ученые сделали вывод, что подобные девайсы позволяют лишь измерять показатели здоровья, но без постановки конкретной цели и самоконтроля эти устройства бесполезны для населения.
Фото: pixabay.com
К тому же, все фитнес-браслеты показывают очень приблизительные значения, которые нельзя воспринимать за эталон. Такие браслеты – перспективный, но далеко не идеальный способ больше узнать о собственном здоровье. Однако не стоит забывать, что технологии сейчас развиваются быстро, и, возможно, уже через пару лет носимые устройства станут более точными.
Кстати, физические упражнения помогли студенту из Лондона похудеть аж на 71 килограмм. Что еще он делал, чтобы прийти в форму, читайте здесь.