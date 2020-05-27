Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки
Мальчик тщательно вымылся и хотел похвастаться маме, какой он чистый. Но женщина не сразу поверила, что её ребёнок вообще принимал ванну.
Как сообщает Daily Mail, эта история произошла с 30-летней жительницей австралийского города Мельбурн 26 мая. 2-летний сын Аланы Рид по имени Бэйли прибежал к ней и сказал, что хорошенько вымылся.
Фото: Facebook / Alana Reed
Женщина скептично отнеслась к словам малыша и подумала, что ребёнок не только не мылся, но и вымазался грязью. Однако через некоторое время Алана поняла, что Бэйли действительно чистый. Просто он перепутал автозагар с мылом. Более того, ребёнок использовал половину бутылки косметического средства.
Фото: Facebook / Alana Reed
Поняв ситуацию, Рид попыталась вернуть мальчику его естественный цвет кожи, но никакие ухищрения не помогли. Тогда женщина обратилась за советом к другим матерям. Женщины посмеялись и предложили несколько идей.
Фото: Facebook / Alana Reed
К следующему утру Бэйли стал ещё темнее. По словам Аланы, она применяла лимон, детское масло, бомбочки для ванны, сахар и оливковое масло. В итоге женщина решила попробовать ещё какой-нибудь способ. Если и он не поможет, то Рид будет ждать, когда загар сойдёт сам.
Фото: Facebook / Alana Reed
Ещё один неловкий случай с искусственным загаром произошёл весной 2020 года.
Женщина нанесла косметическое средство на кожу, а утром проснулась зелёной – здесь подробности.