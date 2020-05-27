Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки

Мальчик тщательно вымылся и хотел похвастаться маме, какой он чистый. Но женщина не сразу поверила, что её ребёнок вообще принимал ванну.

Как сообщает Daily Mail, эта история произошла с 30-летней жительницей австралийского города Мельбурн 26 мая. 2-летний сын Аланы Рид по имени Бэйли прибежал к ней и сказал, что хорошенько вымылся.