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Ради этого снимка бобра фотограф 4 года провел под водой – фотофакт

29 мая 2017 18:19
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Новости Франции. Французского фотографа, который запечатлел евразийского бобра, в социальных сетях называют примером невероятной стойкости. Настойчивости Луи-Мари Пре можно позавидовать:

за этим снимком он охотился 4 года.

Более четырех лет назад Луи-Мари стал свидетелем необычной сцены: на его глазах бобр добыл ветку и отнес ее своим детенышам. Но запечатлеть момент на камеру фотограф не успел. Так появилась цель: во что бы то ни стало сделать этот снимок.

Как пишет bioGraphic, «он только что погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра,

возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детенышам».

bioGraphic об истории снимка:
Каждый вечер, одетый в снаряжение для подводного плавания, он лежал неподвижно в русле реки в течение двух-трех часов. Наконец, однажды вечером его терпение окупилось. Он как раз погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра, возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детенышам.

# калейдоскоп # Необычное # Луи-Мари Пре

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