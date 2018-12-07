«Проделывали дырочку в монетке, вдевали веревочку и звонили». Несколько интересных фактов о таксофоне

Сейчас этот вид связи вызывает улыбку, а еще лет тридцать назад таксофоны были невиданной роскошью. К немногочисленным телефонным будкам выстраивались очереди, а двухкопеечные монеты ценились буквально на вес золота. К слову, смелые и находчивые из СССР ради заветного звонка даже придумывали свои махинации.

Тамара Соломко, заведующий историко-информационным центром связи:

В советский период дети, пытаясь позвонить бесплатно, проделывали дырочку в монетке, вдевали веревочку, звонили, опуская монетку и, дергая за веревочку, доставали ее обратно. Таким образом звонок был бесплатным. Первые таксофоны в Беларуси появились еще в 1930-х годах. Во второй половине прошлого века стоимость звонка по городу составляла 2 копейки, межгород обходился в 15. Чем дальше территориально был собеседник, тем больше «пятнашек» приходилось потратить. Сегодня окунуться в эпоху СССР и увидеть таксофоны (как на экранах советских фильмов) можно лишь в музее связи Беларуси.

Тамара Соломко:

С таксофона, установленного в нашем центре, с нашего экспоната, можно позвонить и сегодня. Он работает и за две советские копеечки можно произвести звонок.

Бум таксофонов в Беларуси пришелся на самое начало века. Сейчас же романтичные телефонные будки пустуют, а на смену им пришли практичные смартфоны.

Екатерина Дробыш, начальник группы по связям с общественностью республиканского оператора электросвязи:

Стали даже появляться таксофоны, так называемые нулевые, с которых в течение длительного времени не было совершено ни одного звонка. В связи с этим была начата и проводится оптимизация таксофонного парка. Тем не менее, компания "Белтелеком" сохраняет таксофоны в социально значимых местах: в учреждениях образования, здравоохранения и других местах.

Между тем современные таксофоны способны на многое: они могут помочь бесплатно вызвать какую-либо из экстренных служб, совершить обычный звонок по телефонной карте и позвонить за счет вызываемого абонента.

В городе 69 автоматов с входящей связью. У каждого есть свой собственный телефонный номер, который указан прямо на аппарате. Его можно сообщить собеседнику и ожидать звонка в оговоренное время. Платит за услугу тот, кто позвонил.