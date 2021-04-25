Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник

Обычно работа полиции заключается в том, чтобы взаимодействовать с людьми, которые нарушили закон. Но в этот раз сотрудникам правоохранительных органов пришлось ловить сбежавших лемуров.

Как сообщает UPI.com, во Флориде местным жителям разрешено держать дома лемуров в качестве питомцев. Однако на это нужно специальное разрешение, а сам владелец экзотического животного должен уметь о нём заботиться.