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Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник

25 апреля 2021 10:43
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Обычно работа полиции заключается в том, чтобы взаимодействовать с людьми, которые нарушили закон. Но в этот раз сотрудникам правоохранительных органов пришлось ловить сбежавших лемуров.

Как сообщает UPI.com, во Флориде местным жителям разрешено держать дома лемуров в качестве питомцев. Однако на это нужно специальное разрешение, а сам владелец экзотического животного должен уметь о нём заботиться.

Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник -1

Фото: twitter.com/DaviePolice

Видимо, один из хозяев не учёл хитрость лемуров, потому что 23 апреля от него сбежали сразу два питомца. Полиции удалось найти и задержать одного беглеца. Примата доставили лицензированное учреждение для ухода.

Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник -4

Фото: twitter.com/IanMargolWPLG / Mary Byrne

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски второго беглеца, а также устанавливают хозяина сбежавших лемуров. В то же время пользователи соцсетей шутят, что второй зверь – король Джулиан из популярного мультфильма «Мадагаскар».

Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник -7

Фото: twitter.com/IanMargolWPLG / Mary Byrne

На неделе полицейским пришлось заниматься ещё и утятами. Как офицеру удалось спасти птенцов из ливнёвки – читайте здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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