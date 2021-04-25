Полиция поймала сбежавшего лемура. Но у него был сообщник
Обычно работа полиции заключается в том, чтобы взаимодействовать с людьми, которые нарушили закон. Но в этот раз сотрудникам правоохранительных органов пришлось ловить сбежавших лемуров.
Как сообщает UPI.com, во Флориде местным жителям разрешено держать дома лемуров в качестве питомцев. Однако на это нужно специальное разрешение, а сам владелец экзотического животного должен уметь о нём заботиться.
Фото: twitter.com/DaviePolice
Видимо, один из хозяев не учёл хитрость лемуров, потому что 23 апреля от него сбежали сразу два питомца. Полиции удалось найти и задержать одного беглеца. Примата доставили лицензированное учреждение для ухода.
Фото: twitter.com/IanMargolWPLG / Mary Byrne
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски второго беглеца, а также устанавливают хозяина сбежавших лемуров. В то же время пользователи соцсетей шутят, что второй зверь – король Джулиан из популярного мультфильма «Мадагаскар».
Фото: twitter.com/IanMargolWPLG / Mary Byrne
На неделе полицейским пришлось заниматься ещё и утятами. Как офицеру удалось спасти птенцов из ливнёвки – читайте здесь.