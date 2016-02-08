Погодная аномалия: весь февраль будет по-весеннему теплым и солнечным

Новости Беларуси. Дождь вместо снега, солнце вместо мороза. Весна раньше времени заглянула в Минск, что синоптики называют аномальным, а горожане радуются первой капели. По прогнозам, в последний зимний месяц мы ощутим все весенние прелести, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха ожидается на 9 градусов выше климатической нормы. Такая погода характерна для конца марта. Но погода будет сырой и ветреной. Самый теплый день будет в среду: днем будет +4+6 градусов, но с осадками в виде дождя. Такая теплая погода сохранится до конца февраля. Только в третьей декаде на два-три дня ожидается небольшое похолодание.