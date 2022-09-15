Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ

Приближается настоящая осень, поэтому самое время взглянуть, как правильно выбрать верхнюю одежду. Рассмотрим самые популярные ошибки в выборе теплых вещей и объясним, как их избежать.



Фото: miridei.com

Верхняя одежда – едва ли не самый дорогостоящий элемент гардероба, поэтому хочется, чтобы она прослужила не один сезон и оставалась в тренде. Прежде чем подбирать куртку или пальто на осень-зиму 2022 года, убедитесь, что не совершите распространенные ошибки, передает издание Marie Claire. Неправильная длина



Фото: Marie Claire

Если вы хотите, чтобы пуховик, плащ или другая верхняя одежда подходила ко всему гардеробу, выбирайте модели длиной до середины икры и ниже. Эти вещи будут прекрасно сочетаться с платьями, юбками, шортами и любыми брюками. Не в цвет



Фото: Marie Claire

Верхняя одежда ярких цветов будет трендом сезона осень-зима 2022 года. Но мода на нее пройдет быстро, а пестрота со временем может надоесть. Поэтому логично остановиться на нейтральных тонах: бежевом, черном, сером, коричневом или хаки. Эти цвета всегда смотрятся выигрышно. А еще их легко сочетать с другими оттенками вашего гардероба. Неуместный принт



Фото: Marie Claire

С цветом, кажется, разобрались. Остался принт. Здесь все сложнее. Если у вас нет возможности продумывать каждый образ, лучше приобретайте вещи без принтов. Если все-таки хочется, выберите классические варианты – полоска, клетка, елочка. Ошибочный фасон



Фото: Marie Claire

Объемные рукава, плечи, бахрома, плетения и отсутствие лацканов выглядят ярко, но все это быстро выходит из моды. Если вы настроены долго носить верхнюю одежду, выбирайте классические фасоны. Дешевая фурнитура



Фото: Marie Claire

Неправильно подобранные пуговицы, замки или другая дешевая фурнитура могут испортить любой образ. Отдавайте предпочтение одежде с минимальным декором. Еще лучше вовсе без него. Не то пальто



Фото: Marie Claire

Пальто из шерсти, кашемира, шелка помогают не только не замерзнуть в холодную пору года. Натуральные материалы смотрятся более презентабельно и служат намного дольше. Поэтому выбирайте пальто именно из таких тканей. Некачественный наполнитель



Фото: Marie Claire

Сегодня существует множество типов наполнения пуховиков. Кроме привычных пуха и пера, существуют качественные искусственные. Пуховики с ненатуральным наполнением намного удобнее: они легче, не вызывают аллергию, за ними проще ухаживать. Парка без пропитки



Фото: Marie Claire