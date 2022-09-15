Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ

Приближается настоящая осень, поэтому самое время взглянуть, как правильно выбрать верхнюю одежду. Рассмотрим самые популярные ошибки в выборе теплых вещей и объясним, как их избежать.
Приближается настоящая осень, поэтому самое время взглянуть, как правильно выбрать верхнюю одежду. Рассмотрим самые популярные ошибки в выборе теплых вещей и объясним, как их избежать.
Фото: miridei.com
Верхняя одежда – едва ли не самый дорогостоящий элемент гардероба, поэтому хочется, чтобы она прослужила не один сезон и оставалась в тренде. Прежде чем подбирать куртку или пальто на осень-зиму 2022 года, убедитесь, что не совершите распространенные ошибки, передает издание Marie Claire.
Фото: Marie Claire
Если вы хотите, чтобы пуховик, плащ или другая верхняя одежда подходила ко всему гардеробу, выбирайте модели длиной до середины икры и ниже. Эти вещи будут прекрасно сочетаться с платьями, юбками, шортами и любыми брюками.
Фото: Marie Claire
Верхняя одежда ярких цветов будет трендом сезона осень-зима 2022 года. Но мода на нее пройдет быстро, а пестрота со временем может надоесть. Поэтому логично остановиться на нейтральных тонах: бежевом, черном, сером, коричневом или хаки. Эти цвета всегда смотрятся выигрышно. А еще их легко сочетать с другими оттенками вашего гардероба.
Фото: Marie Claire
С цветом, кажется, разобрались. Остался принт. Здесь все сложнее. Если у вас нет возможности продумывать каждый образ, лучше приобретайте вещи без принтов. Если все-таки хочется, выберите классические варианты – полоска, клетка, елочка.
Фото: Marie Claire
Объемные рукава, плечи, бахрома, плетения и отсутствие лацканов выглядят ярко, но все это быстро выходит из моды. Если вы настроены долго носить верхнюю одежду, выбирайте классические фасоны.
Фото: Marie Claire
Неправильно подобранные пуговицы, замки или другая дешевая фурнитура могут испортить любой образ. Отдавайте предпочтение одежде с минимальным декором. Еще лучше вовсе без него.
Фото: Marie Claire
Пальто из шерсти, кашемира, шелка помогают не только не замерзнуть в холодную пору года. Натуральные материалы смотрятся более презентабельно и служат намного дольше. Поэтому выбирайте пальто именно из таких тканей.
Фото: Marie Claire
Сегодня существует множество типов наполнения пуховиков. Кроме привычных пуха и пера, существуют качественные искусственные. Пуховики с ненатуральным наполнением намного удобнее: они легче, не вызывают аллергию, за ними проще ухаживать.
Фото: Marie Claire
Основная функция парки – защитить от влаги и ветра. Поэтому при выборе такой вещи обратите внимание на пропитку ткани – она должна быть покрыта специальным раствором, который отталкивает влагу. Рекомендуется заранее ознакомиться с правилами ухода за парками, зачастую их нельзя стирать.
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