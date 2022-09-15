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Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ

15 сентября 2022 14:10
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Приближается настоящая осень, поэтому самое время взглянуть, как правильно выбрать верхнюю одежду. Рассмотрим самые популярные ошибки в выборе теплых вещей и объясним, как их избежать.

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -1


Фото: miridei.com 

Верхняя одежда – едва ли не самый дорогостоящий элемент гардероба, поэтому хочется, чтобы она прослужила не один сезон и оставалась в тренде. Прежде чем подбирать куртку или пальто на осень-зиму 2022 года, убедитесь, что не совершите распространенные ошибки, передает издание Marie Claire.

Неправильная длина

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -4


Фото: Marie Claire

Если вы хотите, чтобы пуховик, плащ или другая верхняя одежда подходила ко всему гардеробу, выбирайте модели длиной до середины икры и ниже. Эти вещи будут прекрасно сочетаться с платьями, юбками, шортами и любыми брюками.

Не в цвет

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -7


Фото: Marie Claire

Верхняя одежда ярких цветов будет трендом сезона осень-зима 2022 года. Но мода на нее пройдет быстро, а пестрота со временем может надоесть. Поэтому логично остановиться на нейтральных тонах: бежевом, черном, сером, коричневом или хаки. Эти цвета всегда смотрятся выигрышно. А еще их легко сочетать с другими оттенками вашего гардероба.

Неуместный принт

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -10


Фото: Marie Claire

С цветом, кажется, разобрались. Остался принт. Здесь все сложнее. Если у вас нет возможности продумывать каждый образ, лучше приобретайте вещи без принтов. Если все-таки хочется, выберите классические варианты – полоска, клетка, елочка.

Ошибочный фасон

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -13


Фото: Marie Claire

Объемные рукава, плечи, бахрома, плетения и отсутствие лацканов выглядят ярко, но все это быстро выходит из моды. Если вы настроены долго носить верхнюю одежду, выбирайте классические фасоны.

Дешевая фурнитура

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -16


Фото: Marie Claire

Неправильно подобранные пуговицы, замки или другая дешевая фурнитура могут испортить любой образ. Отдавайте предпочтение одежде с минимальным декором. Еще лучше вовсе без него.

Не то пальто

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -19


Фото: Marie Claire

Пальто из шерсти, кашемира, шелка помогают не только не замерзнуть в холодную пору года. Натуральные материалы смотрятся более презентабельно и служат намного дольше. Поэтому выбирайте пальто именно из таких тканей.

Некачественный наполнитель

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -22


Фото: Marie Claire

Сегодня существует множество типов наполнения пуховиков. Кроме привычных пуха и пера, существуют качественные искусственные. Пуховики с ненатуральным наполнением намного удобнее: они легче, не вызывают аллергию, за ними проще ухаживать.  

Парка без пропитки

Подбираем стильную верхнюю одежду. Восемь ошибок, которые испортят любой осенний образ -25


Фото: Marie Claire

Основная функция парки – защитить от влаги и ветра. Поэтому при выборе такой вещи обратите внимание на пропитку ткани – она должна быть покрыта специальным раствором, который отталкивает влагу. Рекомендуется заранее ознакомиться с правилами ухода за парками, зачастую их нельзя стирать.

Ранее мы рассказывали, как из минимального количества базовых вещей собрать максимальное количество образов. Проблема под названием «нечего надеть» решается здесь.

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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