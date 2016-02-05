«Почувствовала себя суперзвездой»: китаянка оказалась единственным пассажиром самолета
Новости Китая. Китаянка по фамилии Чжан хотела отправиться из Уханя домой в Гуанчжоу на новогодние праздники. Ежегодно в феврале миллионы людей беспрепятственно «мигрируют» по всей стране.
Однако в этот раз из-за вьюги были задержаны некоторые рейсы из аэропортов. В том числе и самолет, на котором должна была лететь Чжан.
Непогода внесла коррективы и в движение поездов: на станции Гуанчжоу скопилась 100-тысячная толпа, сообщает BBC.
Чтобы не терять время, многие пассажиры самолетов пересели на ближайшие рейсы. Чжан дождалась своего и совершенно случайно оказалась в самолете одна:
в ее распоряжении были все стюардессы, пилот, и никаких орущих детей или надоедливых соседей!
Девушка рассказала о своем счастливом приключении в популярном китайском микроблоге Sina Weibo.
Чжан (в Sina Weibo):
Я так рада. В моей семье привыкли домой на праздники летать на самолете. Но я никогда в жизни не была единственной пассажиркой, да и вряд ли это когда-нибудь повторится. Я почувствовала себя суперзвездой!
Запись девушки в один миг оказалась самой популярной.
Соотечественники назвали ее самым удачливым пассажиром в мире.
Комментарии пользователей Sina Weibo:
Летать в самолете без попутчиков – мечта каждого. Тебе действительно повезло. Тем более, что сейчас транспорт настолько перегружен.
Сестра, тебе выпал такой шанс, наслаждайся!
Однако нашлись и недовольные.
Комментарии пользователей Sina Weibo:
Не слишком ли шикарно для авиакомпании тратить ресурсы целого самолета на одного пассажира?
Во время новогодних праздников люди толпятся, только чтобы попасть домой. Почему самолет не подождал остальных пассажиров?
Перелет девушке оплатила компания, где работает Чжан.
Стоимость «золотого билета» составила 181 доллар США.