«Почувствовала себя суперзвездой»: китаянка оказалась единственным пассажиром самолета

Новости Китая. Китаянка по фамилии Чжан хотела отправиться из Уханя домой в Гуанчжоу на новогодние праздники. Ежегодно в феврале миллионы людей беспрепятственно «мигрируют» по всей стране.

Однако в этот раз из-за вьюги были задержаны некоторые рейсы из аэропортов. В том числе и самолет, на котором должна была лететь Чжан.

Непогода внесла коррективы и в движение поездов: на станции Гуанчжоу скопилась 100-тысячная толпа, сообщает BBC.