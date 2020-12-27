Перспективы в карьере и на личном фронте. Как пройдёт 2021 год у Дев?

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Девам?

Год Быка весьма благоприятен для представителей шестого знака Зодиака. Девы известны своим трудолюбием, а символу года только того и надо. Любые ваши начинания будут получать поддержку: иногда это будет удачное стечение обстоятельств, а иногда – помощь друга. В общем, уже в начале года следует чем-нибудь заняться.

Весной не следует принимать поспешных решений, в это время года удача будет на стороне Дев, если они как следует подготовятся, узнают всё, что только может пригодиться для их дела, и только потом приступят к нему. Интересные перспективы могут появиться на работе, а также перспективные люди на личном фронте.

Летом, если вы чем-нибудь занялись в начале года, ваши труды начнут приносить плоды. Кстати, если вы пару месяцев назад начали романтические отношения, то они тоже порадуют, ведь самый сложный этап уже позади, а дальше нужно просто не забывать о внимании и заботе. Во второй половине лета рекомендуется устроить перерыв. Если не хотите брать отпуск – не надо, просто уменьшите нагрузку, отдохните недельку, например, от тренажёрного зала или утренних пробежек. И за эту неделю подумайте над планами на оставшийся год.

Пик года для Дев, как ни странно, приходится именно на осень и зиму. Вот теперь всё, что вы затевали на протяжении 2021-го, даст результаты: как хорошие, так и не совсем. Но также это время самое лучшее в году для самореализации. Именно сейчас вы сможете проявить себя во всём, в чём только захочется. И не ленитесь, тогда Новый год будете встречать в прекрасном настроении.