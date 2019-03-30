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Парень подкрался к девушке и сделал предложение руки и сердца. Невеста пустилась в пляс

30 марта 2019 07:50
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Новости Нигерии. В Лагосе девушка пустилась в пляс после сделанного ей предложения руки и сердца.  

Как сообщает Daily Mail, девушка спокойно разговаривала с каким-то человеком, когда к ней со спины подкрался молодой человек. Парень опустился на одно колено и достал обручальное кольцо.  

Парень подкрался к девушке и сделал предложение руки и сердца. Невеста пустилась в пляс-1

Фото: Newsflare / uwemneku  

Сперва девушка не поняла, что происходит, и с удивлением посмотрела на кольцо. Затем пришло озарение, и невеста от радости начала танцевать. За необычными «па» наблюдали все присутствующие, а момент предложения был запечатлён на видеокамеру.  

К слову, хотя кадрах не показывается, чтобы девушка дала парню однозначный ответ, можно предположить, что исполненный ею танец означает «да».  

Парень подкрался к девушке и сделал предложение руки и сердца. Невеста пустилась в пляс-4

Фото: Newsflare / uwemneku  

Осенью 2018 года в Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца молодого человека во время полёта в самолёте.  

Девушка была уволена за пренебрежение безопасностью пассажиров – здесь подробнее.  

# Необычное # калейдоскоп

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