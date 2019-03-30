Парень подкрался к девушке и сделал предложение руки и сердца. Невеста пустилась в пляс

Как сообщает Daily Mail, девушка спокойно разговаривала с каким-то человеком, когда к ней со спины подкрался молодой человек. Парень опустился на одно колено и достал обручальное кольцо.

Новости Нигерии. В Лагосе девушка пустилась в пляс после сделанного ей предложения руки и сердца.

Сперва девушка не поняла, что происходит, и с удивлением посмотрела на кольцо. Затем пришло озарение, и невеста от радости начала танцевать. За необычными «па» наблюдали все присутствующие, а момент предложения был запечатлён на видеокамеру.

К слову, хотя кадрах не показывается, чтобы девушка дала парню однозначный ответ, можно предположить, что исполненный ею танец означает «да».